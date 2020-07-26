Хамзат Чимаев: дайте мне чемпиона. 84 кг или 70 кг — я уничтожу их обоих. В тот же день

Уроженец Чечни, являющийся представителем Швеции, Хамзат Чимаев после победы над британцем Рисом Макки на турнире UFC Fight Island 3 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби выразил готовность к бою с чемпионом полусредней или средней весовой категории.

«Дайте мне чемпиона. 84 кг или 70 кг — я уничтожу их обоих. В тот же день. Я могу драться уже через час, может быть, вы дадите мне один бой, если кто-то травмируется. Просто скажите мне. Я уничтожу всех», — цитирует Чимаева MMA Fighting в «Твиттере».

Бой с 25-летним британцем Макки был завершён победой техническим нокаутом уже спустя 3 минуты и 9 секунды. Таким образом, выиграв сабмишном бой 16 июля с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13, это уже вторая победа Чимаева за десять дней. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.

Хамзат Чимаев оказался в Швеции в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять именно эту страну на различных международных соревнованиях.