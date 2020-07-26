Хамзат Чимаев во второй раз за 10 дней получил бонус от UFC

Ранним утром 26 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 3. По его итогам лига распределила традиционные бонусы. На этот раз в промоушене не определили лучший бой вечера, но при этом сразу шесть спортсменов получили бонусы за выступление вечера.
По $ 50 тыс. получили Фабрисиу Вердум, Пол Крэйг, Хамзат Чимаев, Джесси Ронсон, Том Аспиналь и Таннер Босер, сообщает Cagesidepress.
Отметим, Чимаев проводил второй поединок за десять дней и досрочно победил Риза Макки. Это второй бонус Хамзата за 10 дней. Таким образом, кроме гонорара непосредственно за бои он дополнительно заработал на бонусах $ 100 тыс.
Напомним также, что Фабрисиу Вердум одержал досрочную победу над Александером Густафссоном, а Пол Крэйг победил россиянина Гаджимурата Антигулова.
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