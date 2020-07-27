Кокляев: Емельяненко физически нездоров. Король-то голый

Российский стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал поражение бойца MMA Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым. Емельяненко потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде.

Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в единоборствах. Он провёл боксёрский поединок с Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде.

«Может, кому-то покажется насмешкой, но я скажу так, как считаю. Как бы что ни показывал Александр, бегал десятки километров, бил по мешку, отжимался, на сегодня складывается впечатление, что этот человек физически просто нездоров. В борьбе не был в форме вообще. Можно сказать, что король-то голый.

Реалии сегодняшнего дня диктуют, чтобы бой был интересен. Чтобы создать шумиху, нужно как можно больше грязи. «Лысая башка», «я буду бить тебя вот так» — ведёт себя по-российски, как толпа.

К сожалению, подмена понятий сделала так, что ребята типа Макгрегора и Емельяненко интереснее, чем Исмаилов или Волков. Всё это болото затягивает», — рассказал Кокляев в своём «инстаграме».