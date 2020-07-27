Кокляев: Емельяненко физически нездоров. Король-то голый

Российский стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал поражение бойца MMA Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым. Емельяненко потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде.
Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в единоборствах. Он провёл боксёрский поединок с Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде.
«Может, кому-то покажется насмешкой, но я скажу так, как считаю. Как бы что ни показывал Александр, бегал десятки километров, бил по мешку, отжимался, на сегодня складывается впечатление, что этот человек физически просто нездоров. В борьбе не был в форме вообще. Можно сказать, что король-то голый.
Реалии сегодняшнего дня диктуют, чтобы бой был интересен. Чтобы создать шумиху, нужно как можно больше грязи. «Лысая башка», «я буду бить тебя вот так» — ведёт себя по-российски, как толпа.
К сожалению, подмена понятий сделала так, что ребята типа Макгрегора и Емельяненко интереснее, чем Исмаилов или Волков. Всё это болото затягивает», — рассказал Кокляев в своём «инстаграме».
- 27 июля 2020
-
11:01
-
10:23
-
10:03
-
09:32
-
09:01
-
00:57
- 26 июля 2020
-
23:45
-
22:48
-
20:59
-
19:48
-
18:55
-
18:28
-
17:54
-
16:50
-
16:32
-
15:46
-
14:39
-
13:16
-
12:58
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
06:39
-
05:54
-
05:12
-
04:16
-
03:55
-
03:39
-
02:10
-
01:11
-
00:58
-
00:31