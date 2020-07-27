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Опубликован официальный постер боя Поветкин — Уайт. Фото

Опубликован официальный постер боя Поветкин — Уайт. Фото
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В «Твиттере» появилось изображение афиши поединка российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, который состоится 22 августа. Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

Посмотреть фотографию можно в официальном «твиттере» Matchroom Boxing.

Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. Всего на счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (в том числе 24 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (в том числе 18 нокаутом) и одно поражение.

Уайт рассказал, в чём Поветкин лучше всех его соперников. Ранее он дрался с Джошуа
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