Илон Маск вызвал на бой Джонни Деппа. Тренер Макгрегора отреагировал
Предприниматель Илон Маск, глава американской компании SpaceX, занимающейся производством космической техники, вызвал на бой известного голливудского актёра Джонни Деппа. Поводом к этому послужили угрозы со стороны 57-летнего Деппа в адрес 49-летнего Маска, у которого в настоящий момент роман с 34-летней Амбер Херд, бывшей супругой актёра.
На конфликт отреагировал Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Илон, дай мне знать, если тебе нужен тренер», — написал Кавана в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Депп угрожал отрезать Маску гениталии, после чего Илон вызвал Джонни на бой в октагоне. Маск подчеркнул, что у него не было отношений с Херд, когда она была замужем за Деппом.
- 27 июля 2020
-
14:11
-
13:05
-
12:01
-
11:01
-
10:23
-
10:03
-
09:32
-
09:01
-
00:57
- 26 июля 2020
-
23:45
-
22:48
-
20:59
-
19:48
-
18:55
-
18:28
-
17:54
-
16:50
-
16:32
-
15:46
-
14:39
-
13:16
-
12:58
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
06:39
-
05:54
-
05:12
-
04:16
-
03:55
-
03:39
-
02:10
Партнерский контент