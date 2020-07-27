Илон Маск вызвал на бой Джонни Деппа. Тренер Макгрегора отреагировал

Предприниматель Илон Маск, глава американской компании SpaceX, занимающейся производством космической техники, вызвал на бой известного голливудского актёра Джонни Деппа. Поводом к этому послужили угрозы со стороны 57-летнего Деппа в адрес 49-летнего Маска, у которого в настоящий момент роман с 34-летней Амбер Херд, бывшей супругой актёра.

На конфликт отреагировал Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Илон, дай мне знать, если тебе нужен тренер», — написал Кавана в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Депп угрожал отрезать Маску гениталии, после чего Илон вызвал Джонни на бой в октагоне. Маск подчеркнул, что у него не было отношений с Херд, когда она была замужем за Деппом.