Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Илон Маск вызвал на бой Джонни Деппа. Тренер Макгрегора отреагировал

Илон Маск вызвал на бой Джонни Деппа. Тренер Макгрегора отреагировал
Бокс/ММА / UFC 0

Предприниматель Илон Маск, глава американской компании SpaceX, занимающейся производством космической техники, вызвал на бой известного голливудского актёра Джонни Деппа. Поводом к этому послужили угрозы со стороны 57-летнего Деппа в адрес 49-летнего Маска, у которого в настоящий момент роман с 34-летней Амбер Херд, бывшей супругой актёра.

На конфликт отреагировал Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Илон, дай мне знать, если тебе нужен тренер», — написал Кавана в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Депп угрожал отрезать Маску гениталии, после чего Илон вызвал Джонни на бой в октагоне. Маск подчеркнул, что у него не было отношений с Херд, когда она была замужем за Деппом.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020