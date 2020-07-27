«Я разобью тебя с закрытыми глазами». Чимаев ответил члену команды Макгрегора

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, ответил скандальному бойцу Bellator, члену команды Конора Макгрегора Диллону Дэнису. Ранее Дэнис написал, что легко бы смог победить приёмом шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.



«Я разобью тебя с закрытыми глазами», — ответил на твит Дэниса Чимаев.



Напомним, на турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в минувшие выходные, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.



Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.