Эдгар и Муньос проведут поединок 22 августа
Бойцы UFC легчайшего веса Фрэнки Эдгар и Педро Муньос проведут поединок 22 августа, сообщает BJPenn. Их поединок должен был состояться 11 июля, но был отменён из-за того, что Муньос заразился коронавирусом.
Последние годы Эдгар бился в полулёгком весе. В минувшем году выступил дважды. В июле единогласным решением судей он уступил на тот момент чемпиону UFC Максу Холлоуэю, а в декабре 2019 года техническим нокаутом в первом раунде проиграл Чан Сон Джону, более известному под псевдонимом Корейский Зомби.
Муньос последний раз появлялся в октагоне в июне прошлого года. Единогласным решением судей он уступил Альджамейну Стерлингу. В UFC Педро Муньос одержал восемь побед и потерпел четыре поражения.
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