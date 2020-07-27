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Нуньес: хотите, чтобы я надрала задницу Сехудо?

Нуньес: хотите, чтобы я надрала задницу Сехудо?
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала фотографию с бывшим чемпионом организации Генри Сехудо.

«Хотите, чтобы я надрала ему задницу?» — подписала фото Нуньес.

Напомним, Сехудо вызывал на поединок Валентину Шевченко. Сехудо, который после победы на турнире UFC в мае объявил о завершении карьеры, становился чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах.

На UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелицию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.

Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту.

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