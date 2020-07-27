Нуньес: хотите, чтобы я надрала задницу Сехудо?

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала фотографию с бывшим чемпионом организации Генри Сехудо.



«Хотите, чтобы я надрала ему задницу?» — подписала фото Нуньес.

Напомним, Сехудо вызывал на поединок Валентину Шевченко. Сехудо, который после победы на турнире UFC в мае объявил о завершении карьеры, становился чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах.



На UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелицию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.



Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту.