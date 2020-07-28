Сен-Пьер не поставил Хабиба на первое место в списке величайших бойцов в истории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер назвал тройку бойцов MMA, которые, по его мнению, являются лучшими в истории. Сен-Пьер включил в тройку действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, но не поставил его на первое место.
«Для меня величайший — это Ройс Грейси (победитель первых турниров UFC в начале 1990-х. — Прим. «Чемпионата»). Потому что Ройс Грейси был тем, кто действительно изменил спорт, изменил все понятия о том, что такое настоящий бой.
Джон Джонс (действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе. — Прим. «Чемпионата») тоже в списке. Считаю, в современную эпоху он лучший. Ещё есть Хабиб Нурмагомедов, которого можно включить в список. Многих можно перечислить, но один явно выделяется. Это Ройс Грейси», — приводит слова канадца TMZ.
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