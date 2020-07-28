Виталий Кличко сообщил, что задержал вандалов, написавших White Lives Matter

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что задержал двух вандалов, которые нанесли граффити на стену в центре украинской столицы. Они написали слова White Lives Matter (Жизни белых важны).

«Вчера поздно вечером прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов Вал, Золотоворотскую, которую также недавно отремонтировали.

Осмотрел близлежащие улицы, где планируем провести работы. И тут на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из «художников» сдали нервы и он сбежал. Второго передал полиции. На видео — оба парня, так что найдём и беглеца.

Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не поносить», — сказал Кличко в видеоролике, выложенном в «Фейсбуке».