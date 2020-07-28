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UFC показал постер боя Нурмагомедова и Гэтжи

UFC показал постер боя Нурмагомедова и Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC опубликовала в своём «твиттере» новую запись. Там появился постер, посвящённый титульному бою в лёгком весе с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

«Хабиб — Гэтжи. За наследие, за золото», — говорится в записи.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Уайта.

Ранее президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бой состоится 24 октября. Изначально предполагалось, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре, но после смерти отца Хабиба в планы пришлось вносить коррективы. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля.

Президент не сказал, где именно пройдёт бой. Ранее он утверждал, что поединок состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Нурмагомедов является действующим чемпионом организации, Гэтжи — обладателем титула временного чемпиона.

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