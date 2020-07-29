Менеджер Хабиба заявил, что тот и не прекращал тренировок

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечный не прекращал тренировочный процесс, невзирая на смерть отца. 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

«Хабиб и не останавливал подготовку. Он всегда находится в тренировочном процессе», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет его ровесник американец Джастин Гэтжи. Последний поединок Гэтжи провёл в мае 2020 года, победив Тони Фергюсона. Всего на его счету 22 победы и два поражения в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.