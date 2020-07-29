Президент UFC: победитель боя Миочич — Кормье станет величайшим тяжеловесом в истории

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями в преддверии поединка действующего чемпиона промоушена в тяжёлой весовой категории Стипе Миочича и бывшего обладателя пояса Даниэля Кормье. Напомним, поединок Миочич — Кормье состоится на турнире UFC 252, который пройдёт 15 августа.

В первом поединке бойцов, состоявшемся в июле 2018 года, победу одержал Кормье, а во втором, прошедшем в августе 2019 года, — Миочич.

«Учитывая всё то, что окружает этот бой, его победитель наверняка войдёт в историю UFC как лучший тяжеловес. На это претендуют оба бойца. Вспомните, чего добился Стипе и чего Кормье в двух разных весовых категориях. Он — один из величайших бойцов всех времён», — приводит слова Уайта издание BJ Penn.