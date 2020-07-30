Челохсаев и Шахназарян выступят в главном поединке турнира KOld Wars в Минске

Сегодня, 30 июля, в Минске состоится вечер профессионального бокса серии KOld Wars. Его главным событием станет противостояние Георгия Челохсаева (18-1-1, 12 КО) и Айка Шахназаряна (23-3, 11 КО).
Челохсаев проведёт уже второй поединок в 2020 году. В феврале, ещё до введения ограничительных мер, связанных с карантином, он встретился с представителем ЮАР Принсем Дломо и одержал победу единогласным решением судей. Что касается Шахназаряна, то Айк не выступал более года. Предыдущий раз он появлялся на ринге в апреле 2019 года и досрочно уступил Эльнуру Самедову.
В соглавном бою вечера встретятся известный российский средневес Андрей Сироткин (17-1, 5 КО) и украинец, выступающий под польским флагом Артём Карпец (21-14, 6 КО).
На турнире также выступит небитый российский проспект Владимир Мышев, который померится силами с Оскаром Амадором из Никарагуа.
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