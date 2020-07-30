Уайт: для Макгрегора имеет смысл вернуться в правильное время
Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном возвращении Конора Макгрегора.
«Конор Макгрегор на пенсии. Никогда не знаешь, что будет дальше. Для него имеет смысл вернуться в правильное время. Я не знаю, когда оно настанет. Я просто пытаюсь дожить до 1 января. Моя цель в этом году — дождаться 1 января, чтобы ничего больше не взорвалось в 2020 году. Я не могу дождаться, когда этот худший год в истории закончится», — приводит слова Даны Уайта CNN.
32-летний Макгрегор, который был чемпионом UFC в двух весовых категориях, начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях в MMA.
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