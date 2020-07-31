Челохсаев признал, что не победил Шахназаряна и сделал совместное с ним заявление

Вечер профессионального бокса в Минске KOld Wars завершился судейским скандалом. В главном бою турнира Георгий Челохсаев бился с Айком Шахназаряном. Последний владел преимуществом на протяжении всех десяти раундов, но судьи, невзирая на это, раздельным решением отдали победу Челохсаеву.

После завершения противостояния спортсмены записали совместное видео. Георгий признал, что не заслуживал победы.

«Друзья, по поводу сегодняшнего боя хотел сказать. Мы боксёры. Мы просто выходим и делаем свою работу и мы на судей никак не влияем. Это не мы подошли к судьям и сказали отдать победу тому или этому. Справедливым результатом была бы ничья, это моё мнение. Не я подошёл к судьям и сказал, чтобы мне отдали победу. Мы с Айком друг на друга не держим зла. Мы будем дружить. Не надо никого сейчас оскорблять, ни судей, ни меня. Боксёры точно не виноваты и от нас ничего не зависит. Мы просто выходим и делаем свою работу», — сказал Челохсаев.

«Хочу добавить. Спасибо Георгию за такой бой. За упорство и мужество. Ничего личного, это спорт. Я уважаю его. Мы будем дружить, общаться и готовиться к реваншу. В реванше определим, кто из нас сильнее», — добавил Шахназарян.