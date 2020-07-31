Менеджер Исмаилова рассказал, сколько заработали за бой Магомед и Емельяненко

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, рассказал, сколько за поединок получил его подопечный и нокаутированный им Александр Емельяненко.
Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.
«Мы не будем опираться на какие-то источники и утверждать, что это истина в последней инстанции, но, насколько мне кажется, это сумма около 10 млн рублей каждому бойцу.
Я вчера, когда спать лёг, — мне приснилось, что это по 10 млн. Сегодня проснулся, не забыл сумму и вам сказал. Когда снова лягу спать, забуду её, как будто этого не было", — рассказал Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
- 31 июля 2020
-
14:05
-
13:02
-
12:02
-
11:33
-
11:01
-
10:26
-
10:02
-
09:30
-
09:01
-
05:50
-
05:26
-
01:25
-
01:16
-
00:25
-
00:07
- 30 июля 2020
-
23:15
-
21:42
-
20:26
-
19:51
-
19:02
-
17:51
-
15:21
-
14:03
-
12:31
-
12:01
-
11:11
-
10:30
-
10:00
-
09:01
-
00:55
- 29 июля 2020
-
23:40
-
21:24
-
20:59
-
20:32
-
20:25