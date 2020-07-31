Менеджер Исмаилова рассказал, сколько заработали за бой Магомед и Емельяненко

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, рассказал, сколько за поединок получил его подопечный и нокаутированный им Александр Емельяненко.

Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

«Мы не будем опираться на какие-то источники и утверждать, что это истина в последней инстанции, но, насколько мне кажется, это сумма около 10 млн рублей каждому бойцу.

Я вчера, когда спать лёг, — мне приснилось, что это по 10 млн. Сегодня проснулся, не забыл сумму и вам сказал. Когда снова лягу спать, забуду её, как будто этого не было", — рассказал Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».