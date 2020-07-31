Стали известны возможные даты боёв Джошуа — Пулев и Фьюри — Уайлдер

Энтони Джошуа проведёт защиту титулов в супертяжёлом весе против Кубрата Пулева 5 или 12 декабря, за неделю или две до боя Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, который состоится в Лас-Вегасе 19 декабря, заявил промоутер Эдди Хирн.

Первоначально Джошуа должен был защищать свои титулы WBA Super, WBO, IBF в поединке с болгарином в июне. Их бой был запланирован на стадионе клуба «Тоттенхэм Хотспур», однако этому сценарию помешала пандемия коронавируса.

«Похоже, что Фьюри и Уайлдер будут драться 19 декабря, поэтому мы, скорее всего, проведём бой 5-го или 12-го числа. Джошуа нужно правильно продвигаться по карьерной лестнице и, что ещё важнее, подготовиться к бою с Тайсоном.

Бой с Пулевым, на мой взгляд, действительно хорошая подготовка к Фьюри. Не по стилю, а просто для того, чтобы войти в вес, набрать мощный импульс. Надеемся, выиграть хорошим нокаутом и двигаться вперёд», — цитирует Хирна BoxingScene.