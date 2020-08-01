Мейвезер раскритиковал Макгрегора за расистские комментарии перед их боем

Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший припомнил ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору оскорбительные высказывания перед боем спортсменов в 2017 году. По словам Мейвезера, оскорбления со стороны Макгрегора носили расистский окрас. Мейвезер одержал победу в боксёрском поединке техническим нокаутом. После этого он завершил карьеру.

«Мы все должны быть равными. Это то, за что ведут борьбу активисты движения против расизма Black Lives Matter. Не судите меня по цвету кожи, а я не буду судить по вашему цвету кожи. Тогда Макгрегор говорил всякие оскорбительные вещи, называл меня танцующим мальчиком, обезьяной. Никто не смеет так поступать с Флойдом», — приводит слова Мейвезера The Independent.

Боксёр признался, что в том бое приоритетом были деньги. По словам Мейвезера, поединок с Макгрегором принёс ему больше, чем бой с Мэнни Пакьяо.