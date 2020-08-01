Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о следующем бое

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко признался, что пока не знает, когда проведёт следующий бой. По словам 43-летнего спортсмена, пока он не обладает необходимой информацией.

«Пока бой в подвешенном состоянии. Bellator будет ждать, когда людям разрешат посещать арены. Мои ребята будут биться в ближайшее время, но при пустых трибунах. А мне придётся дождаться, когда разрешат посещать арены. Когда это будет — пока не знаю», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги.

При этом Емельяненко рассказал, что планировал провести бой в США в конце 2020 года.

В общей сложности Емельяненко за карьеру провёл 45 боёв. В них он одержал 39 побед. В разные годы россиянин становился чемпионом промоушенов WAMMA, RINGS и Pride.