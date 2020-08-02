Источник: следующий бой Волкова состоится на турнире с участием Нурмагомедова
Российский боец ММА Александр Волков проведёт поединок в UFC в октябре, утверждает Sherdog. По данным источника, соперником россиянина станет Уолт Харрис.
Предполагается, что бой будет проходить на турнире UFC 254. Главным событием турнира станет титульный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи. Турнир, по всей видимости, будет проходить на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
В обновлённом рейтинге тяжеловесов UFC Волков опустился на восьмое место. На турнире UFC On ESPN 11 россиянин потерпел поражение от Кёртиса Блейдса. В рейтинге российского бойца опередил Алистар Оверим.
Нурмагомедов — чемпион UFC в лёгком весе. Гэтжи принадлежит титул временного чемпиона организации.
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