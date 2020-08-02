Орловский проведёт следующий бой 3 октября

Бывший чемпион UFC Андрей Орловский вернётся в октагон 3 октября, сообщает MMAFighting. Соперником Орловского станет канадский боец Таннер Бозер.



Андрей Орловский — единственный в истории чемпион UFC из Беларуси. Он владел титулом в 2005–2006 гг. Предыдущий поединок в UFC провёл в мае 2020 года и победил решением судей Фелипе Линса. Всего в профессиональной карьере Анрей Орловский провёл 50 поединков, в которых одержал 29 побед, потерпел 19 поражений и ещё два боя были признаны несостоявшимися.



Таннер Бозер провёл последний поединок 25 июля, победив нокаутом на турнире UFC on ESPN 14 Рафаэля Пессоа. Всего на его счету 26 поединков, в которых он одержал 19 побед, потерпел шесть поражений и один бой свёл к ничейному исходу.