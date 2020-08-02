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Уайт раскритиковал доктора, работавшего на поединке Эдмена Шахбазяна и Дерека Брансона

Уайт раскритиковал доктора, работавшего на поединке Эдмена Шахбазяна и Дерека Брансона
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал врача, работавшего на поединке Эдмена Шахбазяна и Дерека Брансона.

«Было очень похоже, что Шахбазян отключился в конце второго раунда. Я думаю, доктор должен был остановить бой. Похоже, что ему не хватает опыта. Я не много знаю о врачах, но этого доктора я никогда раньше не видел. Многие считают, что бой стоило остановить после того раунда. Я уверен, рефери считал, что у этого парня будет время остановиться. Но что точно нельзя делать, так это говорить с парнем 10 минут, когда он потрясён. Либо останавливайте бой, либо продолжайте. Он же дал ему время восстановиться, в то время, как Брансон в другом углу в любой момент был готов броситься, чтобы поставить точку в этом поединке. Решай сразу, что ты будешь делать — продолжишь бой или остановишь его», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.

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