Уайт: русские — суровые парни. Они могут уйти в горы и тренироваться там с брёвнами

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка с Александром Поветкиным.



«Я уверен, что Поветкин тренировался, несмотря на карантин. В России он довольно большая звезда, чтобы иметь доступ к спортивному оборудованию и обустроить себе тренировочный зал дома. Русские — суровые парни. Они могут отправиться в горы и тренироваться там с палками и брёвнами. Так что я жду бой против лучшей версии Поветкина», — приводит слова Диллиана Уайта SkySports.



Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.



Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.