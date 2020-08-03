Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайт: русские — суровые парни. Они могут уйти в горы и тренироваться там с брёвнами

Уайт: русские — суровые парни. Они могут уйти в горы и тренироваться там с брёвнами
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка с Александром Поветкиным.

«Я уверен, что Поветкин тренировался, несмотря на карантин. В России он довольно большая звезда, чтобы иметь доступ к спортивному оборудованию и обустроить себе тренировочный зал дома. Русские — суровые парни. Они могут отправиться в горы и тренироваться там с палками и брёвнами. Так что я жду бой против лучшей версии Поветкина», — приводит слова Диллиана Уайта SkySports.

Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020