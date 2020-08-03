Уайт: русские — суровые парни. Они могут уйти в горы и тренироваться там с брёвнами

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка с Александром Поветкиным.
«Я уверен, что Поветкин тренировался, несмотря на карантин. В России он довольно большая звезда, чтобы иметь доступ к спортивному оборудованию и обустроить себе тренировочный зал дома. Русские — суровые парни. Они могут отправиться в горы и тренироваться там с палками и брёвнами. Так что я жду бой против лучшей версии Поветкина», — приводит слова Диллиана Уайта SkySports.
Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.
Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.
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