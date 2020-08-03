Исмаилов назвал условие для реванша с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, при каком условии согласится провести поединок с бойцом MMA Владимиром Минеевым. По его словам, это произойдёт в том случае, если ему дадут заработать за бой значительно больше соперника.
«Считаю, что я за своё поражение должен заработать в три раза больше, чем он за свою победу. Посмотрите в мировом рейтинге наше расположение. Зачем я должен смотреть вниз?» — сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.
В октябре 2018 года бой Исмаилов — Минеев завершился вничью.
Последний поединок Исмаилов провёл с Александром Емельяненко. Магомед победил его на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), нокаутировав соперника в третьем раунде. Всего на его счету 17 побед, 2 поражения и 1 ничья. У Минеева 13 побед, 1 поражение и 1 ничья.
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