Дмитрий Чудинов будет секундировать в углу Александра Журавского во время боя 10 августа

Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Чудинов будет секундировать в углу Александра Журавского из Казахстана во время боя против российского панчера Хусейна Байсангурова, сообщает пресс-служба «ЮКА Промоушен». Бой Журавского и Байсангурова пройдёт 10 августа в Москве в рамках турнира «Короли Нокаутов — 4».
«У нас с Димой дружеские отношения, и его большой опыт чемпиона мира должен помочь мне в предстоящем важном бою. В нашей стране ещё не пережили карантин, так что мы сейчас, по сути, в осадном положении, но не перестаем надеяться на улучшение. Что касается подготовки, то находим способы тренироваться в этих условиях. Конечно, намного тяжелее найти спарринг-партнёров в период пандемии.
То, что у меня с 2017 года была серия поражений, ещё ни о чём не говорит. В тех, при прочих равных боях, подняли руку сопернику не без помощи судей. Так что не чувствую себя проигравшим, планирую в своей манере провести и предстоящий бой. Технику и ошибки Байсангурова мы разобрали с командой и сделали соответствующие выводы. Психологически чувствую себя хорошо, ведь моя весовая категория всегда считалась ниже, поэтому мне легко будет сделать нужный вес (первый полусредний). С уважением отношусь ко всем соперникам, желаю Байсангурову всего доброго и, главное, хорошо подготовиться к нашему бою», — цитирует Журавского пресс-служба «ЮКА Промоушен».
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