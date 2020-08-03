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Напарник Нурмагомедова: после боя с Сен-Пьером Хабиб стопроцентно завершит карьеру

Напарник Нурмагомедова: после боя с Сен-Пьером Хабиб стопроцентно завершит карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Напарник Хабиба Нурмагомедова по залу АКА Джош Томсон сообщил, что российский боец со стопроцентной вероятностью завершит карьеру после поединка с Жоржем Сен-Пьером.

«Он проведёт бой с Сен-Пьером, и больше мы его не увидим, это сто процентов. Он всегда хотел уйти непобеждённым. Кроме того он хотел перейти в полусредний вес и выиграть титул там. Но этого не случится, так что ничего страшного.

Целью Хабиба всегда было уйти до того момента, как Ислам Махачев приблизится к титульному бою. Он хочет, чтобы Ислам получил поединок с бойцом из первой пятёрки рейтинга. Хабиб уйдёт из смешанных единоборств и освободит титул, а Ислам к тому времени будет в топе рейтинга», — приводит слова Томсона Sportsport.ba.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Хабиб может закончить карьеру боем с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

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