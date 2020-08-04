Президент UFC: Макгрегор точно не будет драться в 2020-м

Президент UFC Дана Уайт рассказал о планах в отношении бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Напомним, недавно 32-летний Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.
«У него нет контракта на бой в этом году. И он не получит поединка в этом году.
Конор Макгрегор не будет драться в 2020-м… Я гарантирую, он не будет драться в 2020-м», — приводит слова Уайта Barstool Sports.
Макгрегор начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок он провёл в январе 2020 года, нокаутировав американца Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 поединках в смешанных единоборствах.
Ранее Макгрегор посмеялся над словами Хабиба Нурмагомедова в адрес Джастина Гэтжи.
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