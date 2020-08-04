Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боксёр, победивший Тайсона в последнем бою Майка, предложил ему реванш

Боксёр, победивший Тайсона в последнем бою Майка, предложил ему реванш
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший боксёр супертяжёлого веса Кевин Макбрайд, прославившийся победой над бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном, заявил, что готов дать американцу реванш.

«Давайте сделаем это. Определённо я бы с радостью встретился с ним ещё раз. В этом мире ничего нельзя исключать. Это будет круто. Уверен, Майк хотел бы исправиться за то поражение. Я с удовольствием снова разделю с ним ринг. Гонорар поможет мне оплатить учёбу своим детям», — приводит слова Макбрайда TMZ.

Майк Тайсон и Кевин Макбрайд встретились в 2005 году. После шестого раунда американец отказался от продолжения встречи, а вскоре объявил о завершении карьеры. Что касается ирландца, то Макбрайд после того успеха провёл восемь боёв, проиграв в шести из них. Профессиональную карьеру он завершил в 2011 году.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020