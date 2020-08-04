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В UFC напомнили об уникальном достижении Алексея Олейника

В UFC напомнили об уникальном достижении Алексея Олейника
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC на странице организации в «Инстаграме» опубликовала пост, посвящённый бойцу промоушена, тяжеловесу Алексею Олейнику. В лиге напомнили об уникальном достижении россиянина, которое заключается в том, что он успел провести поединки уже в четырёх десятилетиях. Профессиональную карьеру Алексей начал ещё в 90-х годах.

С тех пор он провёл 73 поединка, победив в 59 из них. Ещё 13 раз Алексей проигрывал, одна встреча завершилась ничьей. Предыдущий бой Олейник провёл в мае 2020 года, когда решением судей справился с Фабрисиу Вердумом. В предстоящие выходные его ждёт дуэль с экс-претендентом на титул Дерриком Льюис. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 174.

Соответствующий пост доступен на странице UFC в социальной сети.

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