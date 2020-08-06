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«У него спарринги — это война». Хабиб — о Тухугове

«У него спарринги — это война». Хабиб — о Тухугове
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, как соотечественник Зубайра Тухугов относится к спаррингам.

«У него спарринги — это война», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», опубликовав фото Тухугова.

Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова

Тухугов входит в команду Нурмагомедова и свой следующий бой проведёт с канадским бойцом Хакими Даводу. Бой должен состояться 19 сентября на «Бойцовском острове».

29-летний Тухугов дебютировал в смешанных единоборствах в 2010 году. Его последним соперником был Кевин Агилар. Российский спортсмен победил его на турнире UFC в феврале 2020 года, добившись технического нокаута в первом раунде. Всего на его счету 24 поединка в MMA, в которых он одержал 19 побед и потерпел 4 поражения, ещё один бой завершился вничью.

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