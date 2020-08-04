«Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю». Хабиб прокомментировал тренировку Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, прокомментировал тренировку его будущего соперника и обладателя временного пояса американца Джастина Гэтжи, опубликованную в «инстаграмме» спортивного комментатора Джо Рогана.
«Джастин — отличный человек и хороший соперник для меня. Но когда мы окажемся в закрытом октагоне, он должен быть готов не только к боксёрскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», — написал Хабиб в комментариях под постом.
Публикация доступна в «инстаграме» Джо Рогана.
Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет именно американец Джастин Гэтжи. Последний поединок Гэтжи провёл в мае 2020 года, победив Тони Фергюсона. Всего на его счету 22 победы и два поражения в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
Бой Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи запланирован на 24 октября.
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