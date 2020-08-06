«Говорят, иди борщ готовь». Боец UFC Куницкая пожаловалась на российских фанатов
Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC в женском легчайшем весе, раскритиковала российских болельщиков за отношение к женским смешанным единоборствам. Напомним, Куницкая проживает в США.
«Я часто даю интервью на португальском и английском, поэтому недостатка внимания не ощущаю. В России по-прежнему остаётся скептическое отношение к женским боям. С чем это связано? С менталитетом. У нас он более традиционный, а в Америке нет разделения на мужское и женское. Никто тебе не скажет: «Ты что, дерёшься? Иди борщ готовь». У нас же такое случается постоянно.
Подобное приходит исключительно от русскоязычных пользователей! Я просто не представляю, чтобы американец мог написать что-то подобное», — приводит слова Куницкой «RT на русском».
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