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«Говорят, иди борщ готовь». Боец UFC Куницкая пожаловалась на российских фанатов

«Говорят, иди борщ готовь». Боец UFC Куницкая пожаловалась на российских фанатов
Бокс/ММА / UFC 0

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC в женском легчайшем весе, раскритиковала российских болельщиков за отношение к женским смешанным единоборствам. Напомним, Куницкая проживает в США.

«Я часто даю интервью на португальском и английском, поэтому недостатка внимания не ощущаю. В России по-прежнему остаётся скептическое отношение к женским боям. С чем это связано? С менталитетом. У нас он более традиционный, а в Америке нет разделения на мужское и женское. Никто тебе не скажет: «Ты что, дерёшься? Иди борщ готовь». У нас же такое случается постоянно.

Подобное приходит исключительно от русскоязычных пользователей! Я просто не представляю, чтобы американец мог написать что-то подобное», — приводит слова Куницкой «RT на русском».

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