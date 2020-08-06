Кевин Ли получил разрыв «крестов» во время восстановления после аналогичной травмы

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли получил разрыв крестообразных связок. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме». В настоящий момент Ли восстанавливается после аналогичной травмы на другом колене.
«Я повредил её, когда восстанавливался после предыдущей травмы. Но, говоря по правде, не падаю духом. Я давно в этом деле, около 10 лет, так что навидался всякого. Я не мог предсказать подобного, но понимал, что рано или поздно это случится. Думаю, бог хочет, чтобы у меня было два сильных колена. Так что, когда я вернусь, кто-то серьёзно попадёт», — сказал Кевин Ли в своём обращении в «Инстаграме».
Ранее Кевин Ли признался, что намерен помочь экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру подготовиться к противостоянию с чемпионом лиги в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
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