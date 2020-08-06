Хабиб — третий в рейтинге видеоигры UFC 4, Нуньес — первая

Пресс-служба UFC в «Твиттере» выложила рейтинг бойцов, составленный создателями видеоигры UFC 4. В новом симуляторе первое место в списке лучших бойцов занимает чемпионка промоушена в двух весовых категориях Аманда Нуньес, второе место у чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса. Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на третьей позиции.

В рейтинге нашлось место ещё двум девушкам — чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко и обладательнице титула в минимальном весе Чжан Вейли. Девятая позиция у Жоржа Сен-Пьера, который завершил карьеру.

Отметим, что позиции других бойцов публиковались ранее. У чемпиона легчайшей весовой категории Петра Яна 19-е место.

Соответствующее фото можно найти на странице UFC в «Твиттере».