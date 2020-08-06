Хабиб — третий в рейтинге видеоигры UFC 4, Нуньес — первая
Пресс-служба UFC в «Твиттере» выложила рейтинг бойцов, составленный создателями видеоигры UFC 4. В новом симуляторе первое место в списке лучших бойцов занимает чемпионка промоушена в двух весовых категориях Аманда Нуньес, второе место у чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса. Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на третьей позиции.
В рейтинге нашлось место ещё двум девушкам — чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко и обладательнице титула в минимальном весе Чжан Вейли. Девятая позиция у Жоржа Сен-Пьера, который завершил карьеру.
Отметим, что позиции других бойцов публиковались ранее. У чемпиона легчайшей весовой категории Петра Яна 19-е место.
Соответствующее фото можно найти на странице UFC в «Твиттере».
- 6 августа 2020
-
22:22
-
22:13
-
21:57
-
20:05
-
19:30
-
17:53
-
17:30
-
16:06
-
15:00
-
14:02
-
13:50
-
13:10
-
12:40
-
12:07
-
11:03
-
10:56
-
10:00
-
09:01
-
07:35
-
05:18
-
00:51
-
00:03
- 5 августа 2020
-
22:58
-
21:55
-
19:58
-
19:00
-
17:54
-
16:07
-
15:00
-
14:09
-
13:02
-
12:19
-
11:39
-
11:01
-
10:20
Партнерский контент