Результаты и полный обзор боёв турнира по К1/ММА BFC 58

Вчера, 6 августа, в Prime Hall (Минск, Беларусь) состоялся вечер смешанных единоборств BFC 58, где прошло два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship.

Кард BFC 58, кикбоксинг



Влад Сиротко из Беларуси одержал победу единогласным решением судей над соотечественником Кириллом Семёновым.



Ярослав Иванов (Беларусь) победил единогласным решением судей Павла Хмелевского (Беларусь)



Эдуард Михович (Беларусь) нокаутировал в первом раунде украинца Василия Якимюка.



Александр Латушкин (Беларусь) единогласным решением судей уступил Никите Гущенко (Беларусь).



Нариман Мамедов из Азербайджана одержал победу нокаутом над представителем Украины Сергеем Полюгой во втором раунде.



Никита Шостак (Беларусь) победил единогласным решением судей Сурика Магакяна (Россия).



Кард BFC 58, ММА



Илья Зеленский (Беларусь) победил удушающим приёмом в первом раунде соотечественника Александра Храмовича.



Артём Земляков (Беларусь) победил единогласным решением судей Григория Ревако (Беларусь).



Россиянин Бадмацырен Доржиев победил единогласным решением судей соотечественника Башлама Амадова.



Баир Асалханов (Россия) единогласным решением выиграл Аслана Товсултанова (Россия).



Представитель Украины Алексей Олейник в соглавном бою вечера удушающим приёмом в первом раунде победил Рустама Сербиева из Бельгии.



В главном бою турнира Юлиан Борисов из Беларуси одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над представителем России Виталием Быковым.