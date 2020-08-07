Сотрудник UFC уволен за то, что позволил бойцу выйти в клетку с флагом непризнанной НКР

Руководство UFC приняло решение уволить одного из сотрудников организации, позволившему бойцу Эдмену Шахбазяну вынести в октагон флаг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщает News.am.

Инцидент произошёл на турнире UFC Fight Night 173. Шахбазян, имеющий армянские корни, стал участником главного события вечера и досрочно проиграл Дереку Брансону.

«На нас поступили жалобы со стороны посольств Турции и Азербайджана в ряде стран из-за того, что Эдмен Шахбазян вышел в октагон с флагом Арцаха. Руководство UFC оштрафовало нас, а также уволило сотрудника UFC с 20-летним стажем, который должен был проверить спортсмена перед выходом.



Признаюсь, мы ошиблись, не обратили внимания на пункт в контракте. Но мы не сожалеем о том, что сделали и готовы понести наказание. Наши ребята заслуживают поддержки за то, что решили пойти на такой шаг», — приводит слова тренера Шахбазяна Эдмонда Тарвердяна News.am.

Нагорно-карабахский армяно-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. Автономная область провозгласила независимость и де-факто не контролируется властями Азербайджана. Независимость региона не признала ни одна страна. Де-юре Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов являются территорией Азербайджана.