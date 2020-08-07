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4-й номер рейтинга UFC Кори Андерсон подписал контракт с Bellator

4-й номер рейтинга UFC Кори Андерсон подписал контракт с Bellator
Бокс/ММА / UFC 0

Боец полутяжёлого веса Кори Андерсон принял решение покинуть UFC и подписал контракт с лигой Bellator, сообщает MMA Fighting. Андерсон выступал в UFC с 2014 года и с тех пор одержал несколько громких побед. Так, в его активе успешные бои с Яном Блаховичем, Илиром Латифи, Гловером Тейшейрой и Джонни Уокером. В UFC провёл пятнадцать поединков и одержал в них десять побед.

Последний раз появлялся в октагоне в феврале 2020 года и в повторном бою досрочно уступил Яну Блаховичу. На момент ухода из UFC Андерсон занимал четвёртое место в рейтинге полутяжёлой весовой категории.

Напомним, что действующим чемпионом лиги Bellator в полутяжёлом дивизионе является другой экс-боец UFC — американец Райан Бейдер.

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