Шлеменко: у Олейника прибавилось болельщиков после выходки Льюиса

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка Алексея Олейника и Деррика Льюиса. Бой Олейник — Льюис возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдёт 8 августа.



«Сложно делать прогнозы. Думаю, шансы 50 на 50, но чуть больше верю в победу Алексея. Считаю Льюиса не очень умным бойцом, он плохо борется. Главное преимущество — он огромный. Надеюсь, Алексей сможет его перехитрить в тактической манере. Плевок в еду Олейника — неудачная шутка. Но вышло ужасно. Льюис позволил относиться хуже к себе, получилась антиреклама. Болельщиков у Алексея прибавилось после выходки Льюиса. Возраст же вообще ни на что не влияет. Возраст — это опыт. Если правильно им распорядиться, пойдёт только на пользу», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Олейник — Льюис.