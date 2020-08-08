Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко — о переезде Олейника в США: в жизни не всегда нужно делать то, что проще

Шлеменко — о переезде Олейника в США: в жизни не всегда нужно делать то, что проще
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о проживании бойцов Алексея Олейника и Яны Куницкой в США.

«К негативу болельщиков из-за переезда в США Куницкой и Олейнику нужно быть готовыми. Дело, конечно, их, но не поддерживаю это. Не хочу никого обижать. Тепло отношусь к людям, которые, не смотря на сложности, пытаются развивать спорт в своих регионах, оставаясь там же. Конечно, если выступаешь в Америке, проще жить там. Но в жизни же не всегда нужно делать то, что проще. Если бы они остались здесь, это было бы лучше для молодых бойцов. Я, например, приверженец другой теории. Многие надо мной смеются, якобы сражаюсь с ветряными мельницами. Иногда получается побеждать эти мельницы, и это вдвойне приятно», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Олейник — Льюис.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020