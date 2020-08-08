Шлеменко — о переезде Олейника в США: в жизни не всегда нужно делать то, что проще

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о проживании бойцов Алексея Олейника и Яны Куницкой в США.



«К негативу болельщиков из-за переезда в США Куницкой и Олейнику нужно быть готовыми. Дело, конечно, их, но не поддерживаю это. Не хочу никого обижать. Тепло отношусь к людям, которые, не смотря на сложности, пытаются развивать спорт в своих регионах, оставаясь там же. Конечно, если выступаешь в Америке, проще жить там. Но в жизни же не всегда нужно делать то, что проще. Если бы они остались здесь, это было бы лучше для молодых бойцов. Я, например, приверженец другой теории. Многие надо мной смеются, якобы сражаюсь с ветряными мельницами. Иногда получается побеждать эти мельницы, и это вдвойне приятно», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Олейник — Льюис.