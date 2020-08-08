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Менеджер Нурмагомедова: Усман Нурмагомедов — лучшая версия Хабиба

Менеджер Нурмагомедова: Усман Нурмагомедов — лучшая версия Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, считает, что нужно следить не за Хамзатом Чимаевым, а за младшим братом Хабиба — Усманом Нурмагомедовым.

«Сейчас все говорят о Чимаеве, спрашивают, где был этот парень раньше. У меня есть добрый десяток таких Хамзатов. Но нужно обращать внимание на парня, которого никто не знает. Речь об Усмане Нурмагомедове, младшем брате Хабиба. В эти выходные он дрался в Абу-Даби. У него потрясающая статистика, он прирождённый убийца.

На самом деле Усман — лучшая версия Хабиба. Он лучше Хабиба. Люди должны следить за ним, он умеет бороться, у него хорошая ударка, у него есть джиу-джитсу и всё остальное», — приводит слова Али Абдель-Азиза BJPenn.

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