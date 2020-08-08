«В США не было блокады Ленинграда». Тактаров осудил Льюиса, плюнувшего Олейнику в еду

Бывший боец UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего поединка Алексея Олейника и Деррика Льюиса. Бой Олейник — Льюис возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдёт 8 августа. Напомним, перед боем произошёл инцидент — Льюис плюнул в еду Олейника.
«Надеюсь, он затащит его в партер. Льюис плюнул в еду Алексея? Это отвратительно. В Америке не существует понятия «святой хлеб», там нормально бросаться друг в друга сэндвичами. У них в истории не было блокадного Ленинграда.
Олейник – состоявшийся человек, в таком возрасте он умудрился сохранить форму, здоровье. Доберётся ли до титульника? Вряд ли. Он не так тренировался в детстве, может, генетика подкачала. Да и не всем сразу везёт с тренерами. Остаётся только фраза — если бы молодость знала, если бы старость могла. Но ничего страшного. Будет неприятно, если Льюис сможет победить, но такие обычно долго не держатся», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Олейник — Льюис.
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