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Олейник и Льюис провели последнюю дуэль взглядов перед боем на UFC Вегас 6

Олейник и Льюис провели последнюю дуэль взглядов перед боем на UFC Вегас 6
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 8 на 9 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 6. В его главном событии встретятся десятый номер рейтинга в тяжёлом весе Алексей Олейник и занимающий четвёртое место Деррик Льюис.

В преддверии противостояния бойцы провели последнюю дуэль взглядов.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в основном карде турнира в Лас-Вегасе выступят также Омари Ахмедов и Яна Куницкая. Соперником Ахмедова станет экс-чемпион UFC Крис Уайдман. Поединок пройдёт в среднем весе. Куницкая встретится с Юлией Столяренко. Их схватка запланирована в легчайшем дивизионе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 6.

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