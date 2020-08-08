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Алексей Олейник — Деррик Льюис: онлайн-трансляция UFC Fight Night 174 (Vegas 6), 09.08.20

Алексей Олейник — Деррик Льюис: онлайн-трансляция
Игорь Брагин
UFC: Будет ли Россия болеть за живущих за океаном Олейника и Куницкую? LIVE!
В ожидании российской ночи в Неваде рассказываем о главных событиях самого ожидаемого ивента августа в UFC — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию бойцовского вечера UFC, который пройдёт в Лас-Вегасе (Невада, США). Ареной турнира станет APEX, которая является домашней площадкой лучшей лиги в мире. В предстоящем турнире примут участие три российских бойца: Алексей Олейник, Яна Куницкая и Омари Ахмедов.

43-летний Алексей Олейник, который располагается на 10-м месте в рейтинге тяжей, примет участие в главном событии. Его соперником станет Деррик Льюис. Максимально удобный персонаж для дяди Лёши. Борьба россиянина куда круче. Омари Ахмедов в случае победы поднимется в топ-5, а уж за одну из самых красивых девушек в ММА мы будем болеть с особой страстью.

Мы собираем для вас самые интересные события турнира.

Проморолик к турниру UFC Vegas 6 Полный кард турнира UFC Vegas 6
Live Игорь Брагин

Проморолик к турниру UFC Vegas 6

У нас для вас есть промо-ролик к турниру! Гоу!

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16:52 Игорь Брагин

«В США не было блокады Ленинграда». Тактаров осудил Льюиса

Бывший боец UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего поединка Алексея Олейника и Деррика Льюиса. Бой Олейник — Льюис возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдёт 8 августа. Напомним, перед боем произошёл инцидент — Льюис плюнул в еду Олейника.

«Надеюсь, он затащит его в партер. Льюис плюнул в еду Алексея? Это отвратительно. В Америке не существует понятия «святой хлеб», там нормально бросаться друг в друга сэндвичами. У них в истории не было блокадного Ленинграда.

Олейник – состоявшийся человек, в таком возрасте он умудрился сохранить форму, здоровье. Доберётся ли до титульника? Вряд ли. Он не так тренировался в детстве, может, генетика подкачала. Да и не всем сразу везёт с тренерами. Остаётся только фраза — если бы молодость знала, если бы старость могла. Но ничего страшного. Будет неприятно, если Льюис сможет победить, но такие обычно долго не держатся», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

16:46 Игорь Брагин

UFC, это нормально?! Льюис плевал в еду Олейника

В руки к спортсмену по прозвищу Чёрный Зверь попала еда, предназначенная его сопернику. Льюис глумливо заявил, что в завтраке Олейника «не хватает нескольких ингредиентов», и несколько раз плюнул в контейнеры. Разумеется, весь процесс предусмотрительно снимался на камеру.

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16:42 Игорь Брагин

Яна Куницкая — о том, почему хейтят бойцов, живущих в США

Ситуация с хейтерами стала ещё хуже. Я стараюсь не отвечать на негативные сообщения, если ты не отвечаешь, тебе перестают писать. Но я слежу за «инстаграмами» других спортсменов наших, которые тут же живут, допустим, того же Олейника (Алексей будет драться в главном событии UFC Fight Night 174. – Прим. «Чемпионата»), так это просто ужас, что люди пишут.

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16:33 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Vegas 6

Основной кард

Тяжёлый вес: Деррик Льюис (23-7-0) — Алексей Олейник (59-13-1)
Средний вес: Омари Ахмедов (19-3-1) – Крис Уайдман (14-5-0)
Средний вес: Даррен Стюарт (12-5-0) – Маки Питоло (12-4-0)
Женский легчайший вес: Юлия Столяренко (9-3-2) – Яна Куницкая (12-5-0)
Лёгкий вес: Бенейл Дариуш (18-4-1) – Скотт Хольцман (14-3-0).

Предварительный кард

Полусредний вес: Тим Минс (29-12-1) – Лауреано Старополи (8-2-0)
Лёгкий вес: Насрат Хакпараст (11-3-0) – Александр Муньос (6-0-0)
Средний вес: Эндрю Санчес (13-5-0) – Веллингтон Турман (16-3-0)
Лёгкий вес: Джастин Джейнес (9-2-0) – Гэвин Такер (11-1-0)
Полулёгкий вес: Питер Барретт (10-1-0) – Юссеф Залал (8-3-0)
Легчайший вес: Ирвин Ривера (10-5-0) — Али Аль-Каиси (8-2-0).

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/article-4098037-aleksej-olejnik---derrik-ljuis-ufc-fight-night-174-vegas-6-anons-boja-gde-smotret.html?utm_source=copypaste

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/alexeyoleynik1/instagram.com/yanamma

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