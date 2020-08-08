В ожидании российской ночи в Неваде рассказываем о главных событиях самого ожидаемого ивента августа в UFC — на «Чемпионате».

UFC: Будет ли Россия болеть за живущих за океаном Олейника и Куницкую? LIVE!

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию бойцовского вечера UFC, который пройдёт в Лас-Вегасе (Невада, США). Ареной турнира станет APEX, которая является домашней площадкой лучшей лиги в мире. В предстоящем турнире примут участие три российских бойца: Алексей Олейник, Яна Куницкая и Омари Ахмедов.

43-летний Алексей Олейник, который располагается на 10-м месте в рейтинге тяжей, примет участие в главном событии. Его соперником станет Деррик Льюис. Максимально удобный персонаж для дяди Лёши. Борьба россиянина куда круче. Омари Ахмедов в случае победы поднимется в топ-5, а уж за одну из самых красивых девушек в ММА мы будем болеть с особой страстью.

Мы собираем для вас самые интересные события турнира.