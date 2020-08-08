Орловский — о плевке Льюиса: ублюдок

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский оскорбил Деррика Льюиса. Отвечая на вопрос одного из подписчиков в «Инстаграме», боец из Беларуси раскритиковал американца за то, что тот плюнул в еду, предназначенную Алексею Олейнику.
«Ну ублюдок. Дальше запикать надо», — сказал Орловский.
Напомним, Деррик Льюис заявил, что ему по ошибке попала еда, предназначенная Алексею Олейнику. Американец записал видео, в котором сказал, что в обеде не хватает некоторых ингредиентов, после чего плюнул в контейнер.
Сам Олейник сказал, что не смотрел это видео, и добавил, что это была не его еда.
Напомним, Алексей и Деррик возглавят турнир UFC Вегас 6, который пройдёт в ночь с 8 на 9 августа по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.
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