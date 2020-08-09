Деррик Льюис: не собираюсь принимать следующий поединок, пока не сброшу ещё вес

Американец Деррик Льюис прокомментировал победу над Алексеем Олейником в рамках турнира UFC Fight Night 174, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Льюис отправил в нокаут Олейника во втором раунде.
«Рекорд по количеству нокаутов? Ну да, есть достижения. Но есть ещё те рекорды, которые могу побить. Я не собираюсь принимать следующий поединок, пока не сброшу ещё вес. Ну а что дальше — надо поехать и повидать семью, по ней очень соскучился. Пока хочу сказать спасибо всем тем, кто помогал с подготовкой», — сказал Льюис после боя.
Теперь на счету Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья. Льюис в свою очередь провёл 31 бой в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел 7 поражений.
Ранее на турнире россиянка Яна Куницкая одержала победу над Юлией Столяренко в легчайшем весе, а Омари Ахмедов проиграл Крису Вайдману.
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