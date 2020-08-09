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Льюис, победив Олейника, установил рекорд UFC по количеству нокаутов в тяжёлом весе

Льюис, победив Олейника, установил рекорд UFC по количеству нокаутов в тяжёлом весе
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном событии турнира американец Деррик Льюис, который занимает четвёртое место, нокаутировал россиянина Алексея Олейника, занимающего 10-й номер рейтинга в тяжёлом весе.

Льюис одержал 11-ю победу нокаутом в тяжёлом дивизионе и установил рекорд по этому показателю.
Таким образом, теперь на счету Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья. Льюис в свою очередь провёл 31 бой в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед и потерпел 7 поражений.

Ранее на турнире россиянка Яна Куницкая одержала победу над Юлией Столяренко в легчайшем весе, а Омари Ахмедов проиграл Крису Вайдману.

Льюис нокаутировал Олейника в главном бою UFC Fight Night 174
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