Хабиб — Магомедшарипову: твоё от тебя не уйдёт, брат

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца полулёгкого веса Забита Магомедшарипова, который посетовал на то, что боссы промоушена не смогли ему организовать бой 29 августа, что заставило его свернуть тренировочный лагерь и объявить о возвращении в Россию.

«Значит так было суждено. Твоё от тебя не уйдёт, брат», — написал Хабиб в «сториз» «Инстаграма», отвечая на пост Магомедшарипова.

Напомним, Забит 29 августа должен был выступить на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником должен был стать Яир Родригес. Мексиканец получил повреждение. Магомедшарипов надеялся, что в UFC подберут замену для очередного боя, но подходящего соперника россиянину не нашлось.