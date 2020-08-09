Победитель боя Фьюри и Уайлдера обязан провести поединок с Уайтом

Всемирный боксёрский совет постановил, что победитель боя между чемпионом организации Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером обязан провести поединок с обязательным претендентом Диллианом Уайтом, сообщает SkySports. Впереди Уайта ждёт бой с Александром Поветкиным, и, в случае победы россиянина, именно он станет обязательным претендентом на титул.



Поветкин и Уайт проведут поединок 22 августа. Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. Всего на счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (в том числе 24 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (в том числе 18 нокаутом) и одно поражение.



Бой Фьюри и Уайлдера должен пройти в Лас-Вегасе 19 декабря. На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 34-летнего Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.