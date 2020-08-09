Чендлер: финишировал бы Макгрегора за два раунда

Боец Bellator Майкл Чендлер поделился мнением о бывшем чемпиона UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.



«Я обожаю то, что Конор Макгрегор сделал для спорта. Я не ненавижу его. Я говорил вначале, что он не настолько хорош, как он думает, но он точно гораздо лучше, чем думаем мы. И он продолжает доказывать это. Я считаю, что он действительно так хорош, как он думает.



Если бы каждый из нас имел чуть больше веры в себя, как Конор, то жизнь бы складывалась совсем по-другому. Мы смотрели бы на мир иначе. Что касается боя с Конором, то я финишировал бы его за два раунда. Это было бы похоже на его первый бой с Диасом — я бы вымотал его тяжёлыми ударами. Достаточно избегать его крепких ударов, вымотать его и погасить свет, заставив его увидеть Иисуса», — приводит слова Майкла Чендлера BJPenn.