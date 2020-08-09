Чендлер: финишировал бы Макгрегора за два раунда

Боец Bellator Майкл Чендлер поделился мнением о бывшем чемпиона UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.
«Я обожаю то, что Конор Макгрегор сделал для спорта. Я не ненавижу его. Я говорил вначале, что он не настолько хорош, как он думает, но он точно гораздо лучше, чем думаем мы. И он продолжает доказывать это. Я считаю, что он действительно так хорош, как он думает.
Если бы каждый из нас имел чуть больше веры в себя, как Конор, то жизнь бы складывалась совсем по-другому. Мы смотрели бы на мир иначе. Что касается боя с Конором, то я финишировал бы его за два раунда. Это было бы похоже на его первый бой с Диасом — я бы вымотал его тяжёлыми ударами. Достаточно избегать его крепких ударов, вымотать его и погасить свет, заставив его увидеть Иисуса», — приводит слова Майкла Чендлера BJPenn.
- 9 августа 2020
-
22:01
-
20:26
-
19:10
-
17:26
-
16:53
-
15:27
-
14:47
-
13:36
-
13:20
-
12:20
-
11:54
-
11:22
-
10:21
-
09:55
-
09:02
-
08:55
-
08:26
-
07:30
-
06:27
-
06:01
-
05:12
-
00:15
-
00:09
- 8 августа 2020
-
22:55
-
21:22
-
20:02
-
19:21
-
18:39
-
17:53
-
17:38
-
16:11
-
15:11
-
15:10
-
14:51
-
12:42